В деле о хищении нефтепродуктов на 1,6 миллиарда рублей появилась «черная метка»

В Ставрополе трое экс-менеджеров ГК «Титан» арестованы за хищение нефтепродуктов

В деле о хищении 1,6 миллиарда рублей у ставропольской группы компаний (ГК) «Титан» появилась «черная метка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По данным издания, Ленинский районный суд Ставрополя арестовал трех бывших топ-менеджеров ГК «Титан» — фигурантов дела о хищении нефтепродуктов на 1,6 миллиарда рублей. Арестованные — экс-заместитель генерального директора по снабжению сырьем Юрий Жигадло, экс-директор департамента реализации Сергей Писмиченко и экс-директор департамента реализации нефтепродуктов Игорь Зыков. Они подозреваются в хищении нефтепродуктов на сумму 200 миллионов рублей.

По версии следствия, фигуранты совершили преступление в соучастии с членами организованного преступного сообщества (ОПС), суд уже приступил к рассмотрению дела в их в отношении. Речь идет о хищении нефтепродуктов у ГК «Титан» на 1,6 миллиарда рублей. Руководители ОПС более 10 лет шантажировали братьев Сутягинских — владельцев ГК. Согласно материалам дела, участники ОПС требовали от одного из братьев Сутягинских крупную долю в бизнесе.

По словам собеседника РБК, знакомого с информацией от правоохранителей, начиная с конца 2011 года младшему из братьев поступали запросы на передачу собственности и денег, чтобы получить 500 миллионов долларов, или 47 процентов компании. Фигуранты дела угрожали опубликовать в СМИ собранный на семью Сутягинских компромат. Сами Сутягинские утверждают, что компромат был подделан.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд начал процесс над двумя отставными майорами ФСБ Сергеем Беспаловым и Евгением Свиридовым. По версии следствия, в 2019 году чекисты потребовали один миллион долларов от бизнесмена Клигмана. За это они пообещали урегулировать его проблемы с правоохранительными органами. Банкир перевел половину суммы, но потом адвокат обратился с заявлением в полицию.