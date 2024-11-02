В Госдуме назвали «сказочными» людьми из мема участников праздника национальных культур

Депутат ГД Матвеев возмутился людьми в костюмах янычар на празднике в Азове

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился присутствием людей в костюмах турецких янычар на празднике в городе Азове Ростовской области. Об этом он написал в Telegram.

Перед этим на появление ряженых янычар на фестивале национальных культур обратил внимание член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Матвеев сделал репост публикации Дюкова и сопроводил его краткой подписью. «Сказочные ###», — написал он, вероятно, подразумевая мем из фильма «Даун Хаус».

Ранее Матвеев высказался о мигрантах и их противоправных действиях. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит Мастурбек», — написал он, чем спровоцировал резкий ответ со стороны одного из коллег — депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова.