Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:28, 2 ноября 2024Россия

В Госдуме назвали «сказочными» людьми из мема участников праздника национальных культур

Депутат ГД Матвеев возмутился людьми в костюмах янычар на празднике в Азове
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Матвеев

Михаил Матвеев. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился присутствием людей в костюмах турецких янычар на празднике в городе Азове Ростовской области. Об этом он написал в Telegram.

Перед этим на появление ряженых янычар на фестивале национальных культур обратил внимание член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Матвеев сделал репост публикации Дюкова и сопроводил его краткой подписью. «Сказочные ###», — написал он, вероятно, подразумевая мем из фильма «Даун Хаус».

Ранее Матвеев высказался о мигрантах и их противоправных действиях. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит Мастурбек», — написал он, чем спровоцировал резкий ответ со стороны одного из коллег — депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киев сообщил о желании трех стран стать покровительницами украинцев в России

      Медведев предрек судьбу решений Зеленского

      В России ответили на слова Киева о желании трех стран стать покровительницами украинцев

      Шансы Трампа на победу обеспечили рост доллара

      Концерт группы «Мираж» в российском городе был прерван из-за пожара

      Россия договорилась о рыбе с одной из стран НАТО

      В Госдуме назвали «сказочными» людьми из мема участников праздника национальных культур

      В Москве выпало рекордно много осадков

      Строящийся Китаем «мини-авианосец» заснял спутник

      Задержанный за распространение фейков о ВС России среди студентов доцент признал вину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше