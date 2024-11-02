Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 2 ноября 2024Мир

В Госдуме оценили решение президента Чехии разрешить гражданам присоединиться к ВСУ

Слуцкий: Павел подписал смертный приговор для отправившихся в ряды ВСУ чехов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал решение президента Чехии Петра Павела разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях, отметив, что таким образом глава государства «подписал для них смертный приговор».

«Президент Чехии подписал своим согражданам смертный приговор ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод неонацистского киевского режима», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский очень хочет, чтобы в ВСУ было как можно больше иностранных легионеров. Слуцкий добавил, что 60 бойцов из Чехии точно не изменят ситуацию на поле боя, при этом назвав прямое участие граждан третей страны в конфликте при официальном разрешении ее лидера на соответствующие действия плохим прецедентом.

Ранее стало известно, что президент Чехии разрешил 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ. Отмечается, что чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я давно хотел в Россию». Помогавшего ВС РФ американца вывезли с подконтрольной ВСУ территории. Что о нем известно?

      Лавров назвал сроки рассмотрения вопроса полноправного членства стран в БРИКС

      Питьевую воду на Украине признали непригодной

      На Украине сравнили Зеленского с испорченным маленьким ребенком

      Получивший убежище британский журналист назвал подвигом действия помогавшего РФ американца

      На Западе заявили об ускорении продвижения российских войск в Донбассе

      Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал об облавах военкомов на Украине

      Австралия передала Украине снятые с вооружения бомбы

      Канадская фигуристка призвала ужесточить правила для сменивших гражданство россиян

      МИД России опубликовал список возвращенных по обмену на Украину 29 морпехов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше