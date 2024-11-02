Слуцкий: Павел подписал смертный приговор для отправившихся в ряды ВСУ чехов

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал решение президента Чехии Петра Павела разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях, отметив, что таким образом глава государства «подписал для них смертный приговор».

«Президент Чехии подписал своим согражданам смертный приговор ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод неонацистского киевского режима», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский очень хочет, чтобы в ВСУ было как можно больше иностранных легионеров. Слуцкий добавил, что 60 бойцов из Чехии точно не изменят ситуацию на поле боя, при этом назвав прямое участие граждан третей страны в конфликте при официальном разрешении ее лидера на соответствующие действия плохим прецедентом.

Ранее стало известно, что президент Чехии разрешил 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ. Отмечается, что чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства.