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09:26, 2 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве пропал свет

Депутат Рады Шевченко: в Киеве отключился свет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве отключился свет после серии взрывов. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

«Теперь еще и свет вырубили после взрывов. Кстати, они до сих пор продолжаются», — написал чиновник. Взрывы в украинской столице начались утром, 2 ноября.

О серии взрывов в украинской столице сообщили в 9:09, пишет издание «Страна». Место инцидента не уточняется.

На территории Киевской области сообщается о воздушной тревоге. Кроме того, она объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.

Ранее в Киеве взрывы были слышны в нескольких районах города. Они начались в 7:30 утра.

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