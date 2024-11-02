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14:00, 2 ноября 2024Бывший СССР

В команде Зеленского стали надеяться на победу Трампа

WP: в команде Зеленского стали надеяться на победу Трампа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

Некоторые члены команды президента Украины Владимира Зеленского считают, что победа кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах может оказаться выгодной для Киева. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По данным издания, некоторые члены команды Зеленского высказывают мнение, что «радикальные перемены в руководстве США пошли бы на пользу» Украине. Источники газеты утверждают, что негативная риторика Трампа в адрес Украины используется лишь для победы на выборах. Они сообщают, что в случае его возвращения в Белый дом, его действия необязательно будут соответствовать его заявлениям.

Издание указывает, что официальные лица в Киеве все чаще сетуют на то, что Белый дом слишком осторожен и медлителен в своих решениях из-за нежелания эскалировать конфликт с Россией. По их оценкам, это не изменится в случае победы кандидата от Демпартии Камалы Харрис. При этом в команде Зеленского думают, что Трамп «будет опасаться показаться слабым на мировой арене» и «может предпринять более решительные действия для поддержки Украины».

Ранее в США предположили, что Трамп может потребовать от российской стороны отвода войск в зоне спецоперации еще до инаугурации. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер предположил, что после 2025 года активные боевые действия на Украине могут прекратиться.

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