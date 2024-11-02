В Молдавии намерились оспорить итоги еврореферендума

Оппозиция Молдавии заявила о намерении оспорить итоги еврореферендума

Оппозиционный блок «Победа» в Молдавии заявил о намерении оспорить итоги еврореферендума в международных судах, передает РИА Новости.

«Их признал Конституционный суд Молдовы, став фактически соучастником преступления правительства и Центризбиркома против народа и Конституции. 20 октября граждане сказали четкое "нет" евроинтеграции», — указано в сообщении блока.

Политики считают, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сфальсифицировала результаты референдума и грубо нарушила закон.

Помимо этого, в оппозиции заявили, что суд проигнорировал обращение блока относительно нарушений при голосовании, что, по их мнению, свидетельствует о «наплевательском отношении к юридическим нормам».

Ранее ЦИК Молдавии утвердил результаты еврореферендума, явка составила 50,72 процента. За евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента граждан Молдавии, против высказались 49,54 процента избирателей. Всего проголосовали 1 488 874 человека.