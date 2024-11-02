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11:28, 2 ноября 2024Экономика

В Москве выпало рекордно много осадков

Синоптик Тишковец: в Москве выпало 55 % осадков от месячной нормы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За минувшие сутки, 1 ноября, в Центральной России выпало рекордное количество осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

На опорной метеостанции ВДНХ в Москве за последнее 24 часа зарегистрировали 18 миллиметров осадков, в центре столицы — 23 миллиметра, в Бутово — 29 миллиметров. Такой объем приравнивается к 55 процентам от месячной нормы, или трем ведрам дождевой воды на квадратный метр улиц. Показатели стали самыми большими в истории измерений для начала ноября.

Синоптик отметил, что еще больше осадков выпало в Новгородской области на метеостанции Холм — 45 миллиметров при месячной норме по региону от 51 до 63 миллиметров. В субботу, 2 ноября, в Центральную Россию может прийти мокрый снег. «Начнется арктическое вторжение», — заключил Тишковец.

Ранее жителей столицы предупредили, что в субботу может образоваться гололедица.

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