В отношении экоактивистки Чириковой возбудили новое уголовное дело

В Москве следователи возбудили новое дело в отношении экоактивистки Чириковой

В Москве следователи возбудили новое уголовное дело в отношении экоактивистки Евгении Чириковой (признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Теперь Чирикова проходит обвиняемой еще и по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). В ведомстве отметили, что скоро ее объявят в международный розыск.

По версии следствия, не позднее 8 августа 2023 года Чирикова приняла участие в трансляции и дала интервью. Согласно заключению лингвистического исследования, в ее высказываниях нашли оправдание деятельности террористической организации, запрещенной на территории России (какой именно, не сообщается).

Ранее в отношении Чириковой было возбуждено уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.