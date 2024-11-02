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03:11, 2 ноября 2024Мир

В Польше высказались о решении о перехвате ракет над Украиной

Сикорский: Польша и НАТО пока не приняли решения о перехвате ракет над Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Marek Antoni Iwanczuk / SOPA Images / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat заявил, что правительство страны и ее союзники по НАТО пока не решили осуществлять перехват ракет над Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Польша вместе с [партнерами по] НАТО примет решение [по перехвату ракет над Украиной], такое решение еще не было принято», — заявил глава польского ведомства.

Ранее газета The Hill сообщала, что американские конгрессмены обратились к президенту Джо Байдену с просьбой «предоставить Польше право перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторжением в воздушное пространство Польши».

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет сообщил, что возможное участие Польши в конфликте на Украине станет для Варшавы опасным ходом.

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