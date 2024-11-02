В Польше высказались о решении о перехвате ракет над Украиной

Сикорский: Польша и НАТО пока не приняли решения о перехвате ракет над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat заявил, что правительство страны и ее союзники по НАТО пока не решили осуществлять перехват ракет над Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Польша вместе с [партнерами по] НАТО примет решение [по перехвату ракет над Украиной], такое решение еще не было принято», — заявил глава польского ведомства.

Ранее газета The Hill сообщала, что американские конгрессмены обратились к президенту Джо Байдену с просьбой «предоставить Польше право перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторжением в воздушное пространство Польши».

Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет сообщил, что возможное участие Польши в конфликте на Украине станет для Варшавы опасным ходом.