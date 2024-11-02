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09:42, 2 ноября 2024Россия

В России охранников школ и детсадов обяжут иметь наручники и резиновые палки

Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ о работе охранников школ и детсадов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В России охранников школ и детсадов обяжут иметь наручники и резиновые палки, следует из утвержденных поправок Росстандарта в ГОСТ — это обязательно для учебных заведений, которые нанимают ЧОПы с помощью госзакупок. Об этом сообщил глава службы Антон Шалаев, пишут «Известия».

В обычных условиях у охранников, согласно новым правилам, должны быть документы, которые подтверждают факт их дополнительной физической подготовки. Охранники, в частности, могут посещать занятия по специфике оказания охранных услуг, а также практические тренировки по действиям при нападении или возникновении чрезвычайной ситуации в школе или за ее пределами.

В ГОСТе также прописаны требования в случае усиленной охраны объектов. Это может быть связано с введением повышенной опасности в регионе, резкой сменой криминогенной обстановки и другими ситуациями. В этом случае охранники должны быть в бронежилетах, бронекасках и со служебным оружием.

Документ вступит в силу 1 января 2025 года. В нем также говорится об организации постов охраны на объектах, о порядке пропуска учащихся в здания, а также о сценариях проведения различных обследований объектов.

В России, как ранее сообщал первый заместитель начальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик, также появится система СМС-оповещений об опасности в школах. Она разрабатывается Росгвардией совместно с Минпросвещения.

ЖЗЛ
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