В России осудят двух украинских военных за преступления в Курской области

В Курской области направлено уголовное дело в отношении двух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталия Панченко и Ивана Дмитракова за теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственном управлении Следственного комитета (СК) России.
Они обвиняются по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.
По данным следствия, 7 августа они в составе украинских подразделений незаконно пересекли российскую границу и насильно вывезли на территорию Украины трех россиян. Оба стреляли по российским военнослужащим и местным жителям. Кроме того, Панченко мародерствовал в Судже, где ограбил продуктовый магазин.
Ранее сообщалось, что в Курске суд арестовал Панченко и Дмитракова.