В российском городе рабочего насмерть зажало лифтом в больнице

В Петербурге 64-летнего рабочего насмерть зажало лифтом в больнице

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 64-летнего рабочего насмерть зажало лифтом в больнице. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, электромеханик одной из фирм в российском городе был занят ремонтом оборудования в основном корпусе медицинского учреждения на проспекте Луначарского, 45. Предварительно, мужчину зажало лифтом.

В комитете по здравоохранению Ленобласти «Фонтанке» пояснили, что сотрудника подрядной организации не удалось спасти в результате несчастного случая при техническом обслуживании.

Произошедшим также заинтересовались следователи.

Ранее сообщалось, что в Москве на стройке в районе Западное Дегунино рухнул 25-метровый башенный кран с машинистом внутри. Пострадавшего мужчину доставили с травмами в Боткинскую больницу.