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13:44, 2 ноября 2024Россия

В российском городе рабочего насмерть зажало лифтом в больнице

В Петербурге 64-летнего рабочего насмерть зажало лифтом в больнице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 64-летнего рабочего насмерть зажало лифтом в больнице. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, электромеханик одной из фирм в российском городе был занят ремонтом оборудования в основном корпусе медицинского учреждения на проспекте Луначарского, 45. Предварительно, мужчину зажало лифтом.

В комитете по здравоохранению Ленобласти «Фонтанке» пояснили, что сотрудника подрядной организации не удалось спасти в результате несчастного случая при техническом обслуживании.

Произошедшим также заинтересовались следователи.

Ранее сообщалось, что в Москве на стройке в районе Западное Дегунино рухнул 25-метровый башенный кран с машинистом внутри. Пострадавшего мужчину доставили с травмами в Боткинскую больницу.

ЖЗЛ
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