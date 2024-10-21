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17:57, 21 октября 2024Россия

25-метровый башенный кран с рабочим внутри рухнул в Москве и попал на видео

Shot: на стройке в Москве рухнул башенный кран, пострадал машинист

В Москве на стройке в районе Западное Дегунино рухнул 25-метровый башенный кран с машинистом внутри. Об этом пишет Shot в Telegram.

Происшествие случилось на Талдомской улице в разгар рабочего дня, когда на площадке находились десятки рабочих. Его последствия попали на видео. На кадрах видно, что кран упал на четвертый этаж строящегося здания. Стрела и кабина строительной техники оказались повреждены. Также запечатлены строители, пытающиеся помочь находящемуся внутри коллеге.

Пострадавшего машиниста госпитализировали в Боткинскую больницу. Предварительно, у него зафиксировали переломы ребер и позвоночника.

Ранее в Санкт-Петербурге крановщика выбила из кабины влетевшая в нее фура. В результате мужчинку доставили в реанимацию с ушибами теменной области. Помимо этого, у него диагностировали закрытый перелом двух позвонков.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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