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19:38, 2 ноября 2024Силовые структуры

В Санкт-Петербурге арестовали главного заказчика покушения на адвоката

В Петербурге арестован главный заказчик покушения на адвоката Патрушева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд арестовал Сергея Житковича — главного заказчика покушения на жизнь адвоката Виктора Патрушева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, не позднее 31 августа 2023 года второй фигурант дела — заказчик Гинтерас Рагаускас вместе с основным заказчиком Житковичем решили расправиться с Патрушевым из-за возникшего с ним спора об объекте недвижимости. Они решили, что таким образом смогут решить спор в свою пользу.

Вместе они предложили третьему фигуранту дела, исполнителю Андрею Артюхину совершить расправу и пообещали ему за это не менее пяти миллионов рублей. Затем Рагаускас передал ему информацию о месте жительства адвоката, о его автомобилях, а также организовал ему возможность увидеть Патрушева и запомнить, как он выглядит. С 31 августа 2023 по 10 февраля 2024 года Артюхин следил за пострадавшим. Не позднее 10 февраля, согласовав это с арестованным, Рагаускас передал исполнителю пистолет с глушителем и восемь патронов к нему.

Утром 20 февраля 2024 года Артюхин выследил Патрушева вблизи одной из школ в Выборгском районе города. Приняв водителя адвоката за него, он выстрелил ему в голову. Водителя Патрушева госпитализировали в Елизаветинскую больницу, но он не выжил.

Житкович обвиняется по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство») и части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Он заключен под стражу до 20 декабря.

Житковича задержали 1 ноября и предъявили ему обвинение. От дачи показаний он отказался. Двух других фигурантов заключили под стражу спустя три дня после преступления. Их задержали 23 февраля.

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