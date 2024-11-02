NYT: Зеленский выглядит изможденным на фоне неудач ВСУ на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский выглядит изможденным и напряженным на фоне неудач Вооруженных сил республики (ВСУ) на фронте, на его внешний вид обратили внимание чиновники из США, посещавшие Киев, пишет The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что украинская армия испытывает огромные трудности с моральным духом и пополнением боевых соединений, в то время как российские войска продвигаются вперед и берут под контроль все новые территории. Сильное давление, по информации газеты, на общество оказывает неопределенность перед грядущими выборами в Соединенных Штатах.

«После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские официальные лица заявили, что украинский лидер выглядел измученным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», — говорится в материале.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский осознает поражение ВСУ и хочет втянуть Запад в текущий конфликт. Аналитик также подчеркнул, что чем дальше Киев будет уклоняться от переговоров с Москвой, тем более «полной» будет победа России и тем больше потеряет украинская сторона.

