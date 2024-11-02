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23:44, 2 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ раскритиковали практику создания новых бригад

В ВСУ заявили, что нужно укомплектовывать старые бригады вместо создания новых
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Заместитель командира третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин в своем Telegram-канале раскритиковал практику создания новых бригад украинских войск, указав на серьезные проблемы из-за неукомплектованности имеющихся.

«Сейчас нам не нужны новые бригады, нам нужно укомплектовать старые. Среди воюющих бригад сложно обнаружить комплектование даже более 40 процентов», — заявил он.

По его словам, при этом в ВСУ постоянно появляются новые подразделения в которых отсутствуют офицеры, личный состав не имеет никакого опыта, а также в они нуждаются в вооружении и обеспечении с нуля. Жорин уточнил, что таким образом у ВСУ возникает все больше новых проблем.

Ранее военнопленный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации на передовой и попытке украинских военных уничтожить его группу бойцов. По его словам, решение сдаться в плен он и его сослуживцы приняли после того, как российский беспилотник и разбросал над их позициями листовки с соответствующим призывом и инструкцией, как это сделать.

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