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06:23, 2 ноября 2024Мир

Влияние США на отдельных членов БРИКС объяснили

Можин: США противодействуют БРИКС, оказывая давление на участников объединения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Соединенные Штаты и Запад предпринимают огромные усилия против стран БРИКС, оказывая давление на членов объединения. Об этом заявил бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в беседе с РИА Новости.

По словам Можина, США пытаются влиять на членов БРИКС через свои посольства — чиновник подчеркнул, что они работают в этом направлении.

Помимо этого, он добавил, что западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между членами объединения, однако признавать это отказываются.

Ранее бывший посол Индии Канвал Сибал заявил, что прошедший в Казани саммит БРИКС показал провал усилий Запада по международной изоляции России и ее главы Владимира Путина. Он отметил, что стране удалось улучшить отношения с арабскими и африканскими странами, Индией и Китаем, несмотря на попытки Запада «с помощью ряда драконовских санкций вызвать ее экономический крах» и победить ее в военном отношении.

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