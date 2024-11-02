Можин: США противодействуют БРИКС, оказывая давление на участников объединения

Соединенные Штаты и Запад предпринимают огромные усилия против стран БРИКС, оказывая давление на членов объединения. Об этом заявил бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в беседе с РИА Новости.

По словам Можина, США пытаются влиять на членов БРИКС через свои посольства — чиновник подчеркнул, что они работают в этом направлении.

Помимо этого, он добавил, что западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между членами объединения, однако признавать это отказываются.

Ранее бывший посол Индии Канвал Сибал заявил, что прошедший в Казани саммит БРИКС показал провал усилий Запада по международной изоляции России и ее главы Владимира Путина. Он отметил, что стране удалось улучшить отношения с арабскими и африканскими странами, Индией и Китаем, несмотря на попытки Запада «с помощью ряда драконовских санкций вызвать ее экономический крах» и победить ее в военном отношении.