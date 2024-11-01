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18:09, 1 ноября 2024Мир

В Индии признали международный успех российского саммита БРИКС

NDTV: экс-посол Индии Сибал заявил, что саммит БРИКС в РФ показал провал Запада
СюжетСаммит БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа)

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа). Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Прошедший в Казани саммит БРИКС показал провал усилий Запада по международной изоляции России и ее главы Владимира Путина. Об этом в интервью телеканалу NDTV заявил бывший посол Индии Канвал Сибал.

«На саммите в Казани присутствовали 24 мировых лидера, включая лидеров 5 стран-основателей и 4 новых постоянных членов, и без того провальные попытки Запада изолировать президента [РФ Владимира] Путина и Россию получили решительный отпор», — сказал экс-дипломат.

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Сибал констатировал, что России удалось улучшить отношения с арабскими и африканскими странами, Индией и китаем, несмотря на попытки Запада «с помощью ряда драконовских санкций вызвать ее экономический крах» и победить ее в военном отношении.

«Ни одна из этих целей не была достигнута», — резюмировал он.

Ранее эксперты американской газеты The New York Times отметили, что Россия в октябре 2024 года добилась самых крупных успехов на фронте с лета 2022 года.

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