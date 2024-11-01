В США рассказали об одном из самых крупных успехов России на СВО

NYT: у ВСУ не осталось профессиональных военных для удержания фронта в Донбассе

Россия в октябре 2024 года добилась самых крупных успехов на фронте с лета 2022 года, так как линии обороны Украины не смогли выдержать постоянное давление. Эксперты американской газеты The New York Times назвали успехи РФ «одними из самых быстрых» за весь период специальной военной операции (СВО).

В материале отмечается, что стремительное продвижение российских войск является «разительным изменением ситуации прошлого года», когда линии фронта по большей части оставались статичными. «Но тупик, который определил 2023 год, заложил основу для недавнего прогресса России», — говорится в статье.

Тем временем Украина столкнулась с серьезной проблемой — нехваткой личного состава, из-за чего украинские силы значительно уступают по численности на поле боя. Аналитик Французского фонда стратегических исследований Винсент Турре указал, что многие подразделения, которые в настоящий момент укомплектовывают линию фронта в Донбассе, состоят из представителей территориальной обороны Украины — гражданских, которые добровольно пошли сражаться, но не обладают профессиональной подготовкой.

Военный эксперт Паси Паройнен добавил, что в августе этого года оборонительные линии Украины дали трещину, и Вооруженные силы (ВС) России быстро продвинулись на 16 километров в направлении Покровска.

«Непрекращающиеся атаки, которые украинские силы должны отражать, напоминают игру "бей крота", когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться», — объяснил специалист.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что украинцы уезжают в новые российские регионы, и это вызывает бешенство у президента Украины Владимира Зеленского. К тому же, ВСУ катастрофически не хватает солдат, добавил он. Основная причина отступления на фронте — потеря доверия населения к Зеленскому, отметил дипломат.