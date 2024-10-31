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15:55, 31 октября 2024Мир

Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». Устроит ли Москву такой вариант?

Лавров скептически отозвался о шансах окончить конфликт на Украине ничьей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». Он скептически отозвался о шансах на такое развитие событий.

По мнению дипломата, подобное решение не может надежно обеспечить интересы стран-участниц боевых действий, «в том числе и в общеконтинентальном масштабе».

Гадать бессмысленно. «Вничью» — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности [в марте 2022 года]

Сергей Лавровглава МИД России

Министр подчеркнул, что «когда говорим, что победа будет за нами, — победа должна быть за справедливостью». И когда будут понятны условия обеспечения справедливости, продолжил он, тогда можно будет искать термин для описания развязки этого кризиса.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Страны Запады готовы договориться «на ничью» по конфликту на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страны Запада готовы договориться «на ничью» по конфликту на Украине.

По словам белорусского лидера, «умные представители цивилизованного Запада» говорят о том, что наметился некий крен в этом вопросе. Политик утверждает, что они поняли необходимость договариваться по Украине. Вместе с тем он констатировал, что ситуация на земле меняется каждый день.

Возможно быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

Лукашенко также утверждает, что Запад хочет переговоров между Киевом и Москвой больше, чем президент Украины Владимир Зеленский. При этом, заметил политик, от украинского лидера ждут, что он сам согласился сесть за стол переговоров. По его словам, в случае территориальных уступок решение должно исходить от Киева.

«Сейчас есть возможность для переговоров. И, мне кажется, надо сесть за стол переговоров. И план будет выработан мирного урегулирования или окончания войны и еще что-то только за столом — Украина, Россия», — отметил Лукашенко.

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Предполагается, что у России есть два сценария окончания СВО

Социально-аналитическая газета Argumenti.ru утверждает, что Россия разработала два альтернативных сценария по урегулированию украинского конфликта и окончания специальной военной операции (СВО). Какой план будет приведен в действие, зависит от исхода президентских выборов в США, полагают журналисты.

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«В Кремле понимают непредсказуемость американского электората. Невозможно точно предсказать, кто займет Овальный кабинет: демократка Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп», — говорится в статье. Там же уточняется, что ключевые требования будут предъявлены Украине, но подробности, насколько они будут жесткими, неизвестны.

При этом, пишет издание, ни в одном из вариантов развития событий не предусмотрено, что Москва может принять предложение президента Украины Владимира Зеленского и завершить конфликт на условиях Киева.

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