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11:51, 23 октября 2024Россия

Российский генерал назвал ноябрь решающим месяцем для СВО. Он предрек окончание конфликта на условиях Москвы

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ноябрь станет решающим месяцем для СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ноябрь 2024 года станет решающим месяцем для России в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом заявил командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный. Этот месяц поставит основную печать в завершении СВО

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

По его словам, в данный момент Вооруженные силы (ВС) России активно продвигаются по всем направлениям в зоне СВО. Оборона противника при этом «трещит по швам». Командир пообещал, что российские бойцы продолжат выкладываться на максимум, чтобы текущий конфликт был завершен на условиях Москвы.

Фото: Александр Река / ТАСС

Алаудинов предрек полное завершение спецоперации в 2024 году

Ранее Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине будет завершена уже в 2024 году.

Он подчеркнул, что в данный момент Украина находится в тяжелом положении, а впереди страну ждут большие внутренние изменения. Алаудинов добавил, что совсем скоро у Киева не останется солдат для отправки на фронт, что сыграет свою роль в приближении окончания конфликта.

Та задача, которую ставил [президент Украины Владимир] Зеленский и озвучивали американские хозяева, — что они будут воевать до последнего украинца, — они ее почти выполнили

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Военнослужащий также заметил, что на завершение военных действий повлияют результаты американских выборов, итог конфликта на Ближнем Востоке, а также внутренние изменения в аппарате власти Украины.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Кремле также высказались о сроках завершения СВО

Российский президент Владимир Путин заметил, что говорить о сроках завершения спецоперации ВС России на Украине контрпродуктивно.

«Определять сроки завершения специальной военной операции на Украине — сложная и контрпродуктивная вещь», — подчеркнул политик. Он добавил, что Москва желает завершить конфликт мирным путем и как можно скорее.

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Сегодня

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что для скорого окончания СВО армия России должна освободить исконно российские города на Украине.

По его словам, для этого российским военным следует выйти на западные границы Украины. Он добавил, что спецоперация давно уже изменила свой статус, став практически Великой Отечественной войной для россиян.

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      Наталья Анисеева
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