Заявивший о гибели бойца СВО ради «солнечного дня» мэр уволился. На отставке настоял губернатор, которому было стыдно

Мэр Моршанска Банников уволился после слов о погибшем бойце СВО

Оскандалившийся после неудачного высказывания о погибшем в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российском бойце мэр города Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников ушел в отставку. Обязанности главы города, по информации портала 68news.ru, будет исполнять первый заместитель мэра Роман Поленков.

На странице Банникова в социальной сети «ВКонтакте» теперь отмечено, что он «экс-глава города Моршанска». Причину сложения полномочий на данный момент он никак не комментировал. Местом работы при этом указана администрация города.

Как сообщил источник «Коммерсанта», увольнение Банникова, занимавшего пост девять лет, стало результатом жесткой позиции губернатора Максима Егорова после резонансного высказывания экс-мэра.

Ушедший с поста Банников сказал сестре бойца СВО, что он отдал свою жизнь за благоустройство города

Возмутившее общественность высказывание чиновник сделал в июле текущего года при вручении ордена Мужества сестре не вернувшегося с фронта контрактника. Банников заявил, что ее брат отдал свою жизнь ради благоустройства города. «Чтобы у нас был солнечный день, чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы наш город благоустраивался, были спортплощадки, чтоб мост у нас наконец-то отремонтировали», — прозвучало в речи тогдашнего главы города.

Тогда высказывание Банникова раскритиковал губернатор Егоров. Он назвал его «чем-то совершенно противоположным здравому смыслу и состраданию». Егоров заявил, что ему стыдно за Банникова, и выразил соболезнование сестре российского бойца.

Экс-глава Моршанска после случившегося заявил, что его слова распространил в социальных сетях украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). «Это бандеровские тролли», — сказал он.

На пост Банникова может прийти ветеран СВО

По информации источника «Коммерсанта», Банников может продолжить работу в одном из подведомственных учреждений областного министерства.

На месте главы Моршанска его может заменить ветеран спецоперации Константин Кутейников, который проходил обучение по программе «Время героев» и стажировался в правительстве. Однако собеседник газеты отмечает, что говорить о новых назначениях пока преждевременно.