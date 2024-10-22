Уволился оскандалившийся после заявления сестре бойца СВО мэр российского города

Уволился мэр Моршанска, оскандалившийся после заявления сестре бойца СВО

Уволился мэр Моршанска Алексей Банников, оскандалившийся после заявления сестре бойца специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает информационный портал 68news.ru.

Издание обратило внимание на то, что на своей странице «ВКонтакте» чиновник обновил статус, указав, что теперь является экс-главой российского города. По данным портала, Банников ушел в отставку по собственному желанию.

Банников занимал должность мэра города почти девять лет — с декабря 2015-го года. Теперь исполнять обязанности главы города будет его первый заместитель Роман Поленков, уточняет издание.

В июле 2024 года Банников во время вручения ордена Мужества сестре участника СВО заявил, что ее брат отдал свою жизнь ради благоустройства города. «Чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была», — сказал чиновник.

Слова мэра о военнослужащем СВО возмутили местных жителей. Позднее глава Тамбовской области Максим Егоров раскритиковал Банникова и выразил поддержку всем россиянам, чьи родственники не вернулись с СВО. «Мне стыдно за его [Банникова] слова», — сказал он.

