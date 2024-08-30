«Все сделали втихую». У детей российского судьи нашли американское гражданство. Его жена тайно рожала в США

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова оказались гражданами США

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова и его супруги Эльвиры оказались гражданами США. Семья тщательно скрывала информацию о наличии паспортов другого государства.

По информации Mash, жена Юсупова тайно летала на роды в Соединенные Штаты. При этом знакомым супруги говорили, что женщина рожала дома в Казани. «А чтобы дети получили гражданство — все сделали втихую через консульство», — уточняет издание.

За сокрытие данной информации Юсупова ждет отставка, а его супругу и 19-летнего сына Гаяза — уголовное дело. Известно также, что старшая дочь судьи Наиля проживает в Нидерландах.

Фото: Nuangthong / Shutterstock / Fotodom

Ранее бывший мэр Орска попал в скандал из-за проживающего за границей сына

Весной 2024 года бывший мэр Орска Василий Козупица попал в скандал и подал в отставку из-за проживающего за границей родственника. Информация о переезде его сына Николая появилась на фоне мощнейшего паводка — город был затоплен из-за прорванной дамбы.

Тогда в сети было опубликовано расследование, в котором говорилось, что в октябре 2022 года Николай переехал с семьей в Саудовскую Аравию. Там мужчина с женой и детьми поселились на вилле и получили вид на жительство.

Фото: rbkomar / Shutterstock / Fotodom

Затем он перебрался в Дубай, где приобрел квартиру стоимостью более 30 миллионов рублей. В России с 2016 по 2023 год Николай владел частным охранным предприятием «Вымпел», а до 2019 года его формальным руководителем был отец.

По данным расследования, внуки бывшего мэра Орска обучаются за границей в местных школах по британской системе.

Козупица заявил, что гордится сыном

По словам экс-мэра, его сын переехал в Дубай из-за работы. Козупица рассказал, что Николай получил в России высшее образование по специальности «инженер-геолог» и долгое время работал на Сахалине в тяжелейших условиях.

«Там, кстати, тоже не мед. Там очень жарко и очень сложный климат. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами», — подчеркнул Козупица.

Чиновник также рассказал, что его жена находится рядом с ним в трудные времена.