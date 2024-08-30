Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 30 августа 2024Россия

«Все сделали втихую». У детей российского судьи нашли американское гражданство. Его жена тайно рожала в США

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова оказались гражданами США

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова и его супруги Эльвиры оказались гражданами США. Семья тщательно скрывала информацию о наличии паспортов другого государства.

По информации Mash, жена Юсупова тайно летала на роды в Соединенные Штаты. При этом знакомым супруги говорили, что женщина рожала дома в Казани. «А чтобы дети получили гражданство — все сделали втихую через консульство», — уточняет издание.

За сокрытие данной информации Юсупова ждет отставка, а его супругу и 19-летнего сына Гаяза — уголовное дело. Известно также, что старшая дочь судьи Наиля проживает в Нидерландах.

Фото: Nuangthong / Shutterstock / Fotodom

Ранее бывший мэр Орска попал в скандал из-за проживающего за границей сына

Весной 2024 года бывший мэр Орска Василий Козупица попал в скандал и подал в отставку из-за проживающего за границей родственника. Информация о переезде его сына Николая появилась на фоне мощнейшего паводка — город был затоплен из-за прорванной дамбы.

Тогда в сети было опубликовано расследование, в котором говорилось, что в октябре 2022 года Николай переехал с семьей в Саудовскую Аравию. Там мужчина с женой и детьми поселились на вилле и получили вид на жительство.

Фото: rbkomar / Shutterstock / Fotodom

Затем он перебрался в Дубай, где приобрел квартиру стоимостью более 30 миллионов рублей. В России с 2016 по 2023 год Николай владел частным охранным предприятием «Вымпел», а до 2019 года его формальным руководителем был отец.

По данным расследования, внуки бывшего мэра Орска обучаются за границей в местных школах по британской системе.

Козупица заявил, что гордится сыном

По словам экс-мэра, его сын переехал в Дубай из-за работы. Козупица рассказал, что Николай получил в России высшее образование по специальности «инженер-геолог» и долгое время работал на Сахалине в тяжелейших условиях.

Материалы по теме:
Покинувшие Россию фехтовальщики захотели выступать за США на Олимпиаде. Они готовятся стать американскими гражданами
Покинувшие Россию фехтовальщики захотели выступать за США на Олимпиаде. Они готовятся стать американскими гражданами
12 января 2024
«Добился всего сам». Мэр затопленного Орска объяснил, почему его сын уехал в Саудовскую Аравию и купил жилье в Дубае
«Добился всего сам». Мэр затопленного Орска объяснил, почему его сын уехал в Саудовскую Аравию и купил жилье в Дубае
16 апреля 2024

«Там, кстати, тоже не мед. Там очень жарко и очень сложный климат. Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами», — подчеркнул Козупица.

Чиновник также рассказал, что его жена находится рядом с ним в трудные времена.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Монголия отказалась выполнять ордер МУС на «арест» Путина

      На НТВ стартует новый сезон сериала «Тверская». Чем он удивит россиян?

      Реклама

      Суд приступил к рассмотрению дела королевы марафонов Елены Блиновской

      Бывший судья ЕСПЧ от России оценил уголовное преследование Дурова

      Звезда «Папиных дочек» восхитила фанатов фигурой спустя три недели после родов

      В Донецке произошел взрыв

      Раскрыты потери ВСУ за неделю

      Начальника штаба ВСУ обвинили в госизмене из-за жены

      На Украине заявили об отсутствии доверия с Бразилией

      В Одессе военкомы и полицейские подрались с жителями города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше