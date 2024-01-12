Покинувшие России шпажисты Бида захотели выступать за США на Олимпиаде-2024

Покинувшие Россию фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида, а также Константин Лоханов, собрались получить американское гражданство и попытаться попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже, чтобы выступить там за США. Их поддерживают местные Олимпийский комитет и Федерация фехтования.

В России после отъезда из страны супругов Бида объявили в розыск из-за того, что они официально были военнослужащими. МВД посчитало, что таким образом Сергей и Виолетта самовольно оставили место службы.

Российским фехтовальщикам потребуется одобрение Байдена

Олимпийский комитет США и Федерация фехтования обратились в Конгресс, чтобы ускорить получение гражданства для спортсменов.

Все эти трое пошли на жертвы ценой огромных личных потерь и подвергли свою жизнь риску, чтобы иметь возможность представлять нашу страну, и мы просим вас приложить все усилия, чтобы поддержать их Фил Эндрюс глава федерации фехтования США — в письме Конгрессу

Адвокат Джек Винер, представляющий фехтовальщиков, уточнил, что для получения возможности отобраться на Олимпиаду, которая начнется 26 июля, Конгресс должен одобрить получение ими гражданства в короткие сроки, а президент Джо Байден — подписать соответствующий указ.

Место в сборной США на Олимпиаде спортсменам не гарантировано

Эндрюс подчеркнул, что попасть на Игры-2024 им будет непросто. Даже если бы они имели гражданство уже сейчас, россияне оставались бы вне сборной исходя из рейтинга. Отбор на Олимпиаду в США начался еще в июле. Но Эндрюс указал на другой путь квалификации — дискреционный отбор для участия в командном соревновании, который подразумевает субъективный выбор спортсменов, не зависящий от их рейтинга.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Адвокат Винер также добавил, что Биде и Лоханову не потребуется разрешение из Москвы на смену спортивного гражданства, так как, по его словам, фехтовальщики не представляли Россию на международных соревнованиях в течение трех лет. Такое исключение имеется в Олимпийской хартии.

Виолетта Бида забеременела в США

Газета USA Today рассказала, что 30-летний Сергей и 29-летняя Виолетта Бида живут в однокомнатной квартире и преподают в клубе фехтования. Они попросили не разглашать их точное местонахождение. Виолетта отметила, что они готовы представлять США, при этом пояснила, что на Олимпийские игры сможет поехать только Сергей, так как она сама находится на шестом месяце беременности.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Лоханов также преподает в клубе фехтования — в Сан-Диего. Школа принадлежит тренеру российского происхождения. Вскоре после прибытия в США Лоханов сделал на руке татуировку с надписью «Свобода». Саблист Константин Лоханов — бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой. Ее отец, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, после его отъезда в США раскритиковал Лоханова, назвав «испуганным любителем малинового фраппе и желтых самокатов».

Мать Сергея Биды заявила о его увольнении из Росгвардии

12 января Елена Гришина, мать сбежавшего из России фехтовальщика Сергея Биды, двукратный призер чемпионата мира по фехтованию, сообщила, что супруги были уволены из Росгвардии еще 27 декабря. В связи с этим им «ничего особо не мешает» представлять США, добавила Гришина.

Ранее она рассказывала, что Сергей хотел уволиться из Росгвардии и несколько раз пытался это сделать, однако ему отказывали. В то же время у Биды было разрешение на выезд из страны от Минспорта, за счет которого он и смог беспрепятственно выехать из России.

Сергей числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии, Виолетта Бида же являлась действующей военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.

МВД России в декабре объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида. По имеющимся сведениям, после отъезда в Соединенных Штатах супруги приняли участие в соревнованиях без согласия российской стороны, что стало нарушением устава и сделало их фигурантами уголовного преследования по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).