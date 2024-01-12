Сбежавшие из России фехтовальщики захотели выступать за США

Сбежавшие из России шпажисты Бида выразили готовность выступать за США

Сбежавшие из России фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида захотели выступать за США. Об этом сообщает USA Today.

Спортсмены намерены получить американское гражданство и отобраться на Игры-2024 в Париже. Они заручились поддержкой Олимпийского комитета и Федерации фехтования США. «Когда я ступила на американскую землю, я почувствовала свободу», — заявила Бида.

26 декабря МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его супруга ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских играх в Токио 2020 года в командном турнире в фехтовании на шпагах. Также он трижды становился чемпионом Европы в команде. Виолетта Бида имеет в активе серебряные медали чемпионата мира и чемпионата Европы в командном турнире на шпагах.