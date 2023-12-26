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20:29, 26 декабря 2023Спорт

Уехавших в США российских фехтовальщиков объявили в розыск

МВД объявил в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, уехавших в США
Сергей Бида

Сергей Бида. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

МВД России объявило в розыск по уголовной статье российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, уехавших в США. Об этом сообщает ТАСС.

Статья Уголовного кодекса России, по которой разыскивают вице-чемпиона Олимпийских игр в Токио Сергея Биду и его жену, призерку чемпионатов мира Виолетту, не называется.

В начале июля стало известно, что на чемпионате США выступят трое россиянин: Бида, шпажист Олег Кныш и саблист Константин Лоханов — бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой. Отмечалось, что при этом спортсмены должны осудить действия России и не проявлять принадлежности к стране на соревнованиях.

В марте Европейская конфедерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим ведущим атлетам.

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      Анастасия Борисова
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