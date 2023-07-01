Покинувшие Россию фехтовальщики выступят на чемпионате США

Три российских фехтовальщика, покинувших Россию, выступят на чемпионате США

Покинувшие Россию и Белоруссию фехтовальщики выступят на чемпионате США. Об этом сообщается на сайте Федерации фехтования США (ФФС).

«Мы понимаем, что есть фехтовальщики, которые могут быть россиянами или белорусами, проживать в Соединенных Штатах и ​​​​нести пользу фехтованию в США», — сказано в заявлении организации.

По информации портала Inside The Games, выступить на чемпионате могут трое россиянин: шпажист Олег Кныш, вице-чемпион Олимпийских игр в Токио Сергей Бида и саблист Константин Лоханов, который является бывшим мужем двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой.

Отмечается, что при этом должны соблюдаться несколько условий. Спортсмены должны осуждать действия России и Белоруссии и не проявлять принадлежности к России или Белоруссии на соревнованиях. Допуск к турнирам атлетам предоставил совет директоров ФФС.

В марте Европейская конфедерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной.