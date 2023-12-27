Стало известно наказание для сбежавших в США российских фехтовальщиков

SHOT: сбежавшим в США фехтовальщикам из России Биде грозит до десяти лет тюрьмы

Сбежавшим в США российским фехтовальщикам Сергею Биде и его жене Виолетте грозит тюремное заключение. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как стало известно источнику, спортсменам грозит до десяти лет лишения свободы. Отмечается, что они были объявлены в розыск в сентябре по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).

Сергей и Виолетта Бида являлись действующими офицерами Российской армии, когда в 2023 году самовольно выехали в США для переезда в Калифорнию. Он числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии, а она была действующей военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА. По информации ТАСС, в Штатах спортсмены приняли участие в соревнованиях без согласия российской стороны, таким образом, нарушив устав.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских играх в Токио 2020 года в командном турнире в фехтовании на шпагах. Также он трижды становился чемпионом Европы в команде. Виолетта Бида имеет в активе серебряные медали чемпионата мира и чемпионата Европы в командном турнире на шпагах.

