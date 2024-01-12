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10:56, 12 января 2024Спорт

Мать сбежавшего из России фехтовальщика заявила о его увольнении из Росгвардии

Мать сбежавшего из России шпажиста Биды заявила об увольнении сына из Росгвардии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Елена Гришина, мать сбежавшего из России фехтовальщика Сергея Биды, оценила желание сына и его жены Виолетты Биды представлять на соревнованиях США. Ее слова приводит РИА Новости.

«Самое главное, что они не являются сотрудниками Росгвардии. Они были уволены еще 27 декабря», — заявила Гришина, добавив, что спортсменам ничего не мешает выступать за США.

Ранее стало известно о намерении супругов получить американское гражданство и отобраться на Игры 2024 года в Париже. Отмечалось, что они заручились поддержкой Олимпийского комитета и Федерации фехтования США.

26 декабря 2023 года МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его супруга ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских игр в Токио 2020 года в командном турнире в фехтовании на шпагах. Также он трижды становился чемпионом Европы в команде. Виолетта Бида имеет в активе серебряные медали чемпионата мира и чемпионата Европы в командном турнире на шпагах.

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