Мать объявленного в розыск шпажиста раскрыла его желание уволиться из Росгвардии

Мать разыскиваемого шпажиста Биды заявила, что он хотел уволиться из Росгвардии

Елена Гришина, мать объявленного в розыск МВД России российского фехтовальщика Сергея Биды, рассказала об обстоятельствах его отъезда в США. Ее слова приводит RT.

По ее словам, сын несколько раз пытался уволиться из Росгвардии, но ему в этом отказали. «У него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нем присутствовали и другие фехтовальщики. Аналогичный список был в Министерстве обороны. Там их подписывали», — подчеркнула мать шпажиста.

Гришина отметила, что Биду беспрепятственно выпустили из страны. «Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно», — сказала мать спортсмена.

МВД России объявило в розыск российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, уехавших в США. Они проходят фигурантами по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Спортсменам грозит до десяти лет лишения свободы.