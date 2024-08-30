Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 30 августа 2024Россия

У детей российского судьи нашли гражданство США

Mash: дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США

Фото: Andy Dean / imagebroker.com / Globallookpress.com

У детей российского судьи нашли гражданство США — речь идет о судье Верховного суда Татарстана Ризване Юсупове, пишет Mash.

По данным издания, дети Ризвана и Эльвиры Юсуповых оказались гражданами США, так как родились в американском роддоме, все документы были оформлены в консульстве США. Однако семья это скрывала, заявив, что якобы и сын, и дочь были рождены во время домашних родов в Казани.

Старшая дочь судьи Наиля на сегодняшний день живет в Нидерландах, выяснил Mash. В отношении проживающих в Татарстане Эльвиры Юсуповой и ее 19-летнего сына Гаяза уже возбудили уголовное дело за сокрытие информации о паспорте другого государства, Ризвана Юсупова могут лишить за это должности.

Ранее стало известно о сыне бывшего мэра Орска Василии Козупицы, который живет в Дубае. После этого скандала глава российского города ушел в отставку. При этом условия жизни своего сына градоначальник описал фразой «там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и сложный климат».

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Военный эксперт рассказал о защите российской техники от дронов сетями и «мангалами»

      Цена золота обновила очередной максимум

      У детей российского судьи нашли гражданство США

      В Киеве улицу Достоевского переименовали в честь сержанта ВСУ

      Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Курскую область с воздуха

      В России оценили эффект от резкого роста темпов мобилизации на Украине

      Женщина попыталась исцелить мужа-алкоголика отваром и отравила его

      Росгвардейцы нашли тысячи взрывоопасных предметов в российском агропромышленном комплексе

      В Грузии более 230 НПО обратились за регистрацией по закону об иноагентах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше