Mash: дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США

У детей российского судьи нашли гражданство США — речь идет о судье Верховного суда Татарстана Ризване Юсупове, пишет Mash.

По данным издания, дети Ризвана и Эльвиры Юсуповых оказались гражданами США, так как родились в американском роддоме, все документы были оформлены в консульстве США. Однако семья это скрывала, заявив, что якобы и сын, и дочь были рождены во время домашних родов в Казани.

Старшая дочь судьи Наиля на сегодняшний день живет в Нидерландах, выяснил Mash. В отношении проживающих в Татарстане Эльвиры Юсуповой и ее 19-летнего сына Гаяза уже возбудили уголовное дело за сокрытие информации о паспорте другого государства, Ризвана Юсупова могут лишить за это должности.

Ранее стало известно о сыне бывшего мэра Орска Василии Козупицы, который живет в Дубае. После этого скандала глава российского города ушел в отставку. При этом условия жизни своего сына градоначальник описал фразой «там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и сложный климат».