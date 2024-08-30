Российский судья объяснился из-за американского гражданства детей

Судья ВС Татарстана Юсупов заявил, что уведомлял о гражданстве США у детей

Судья Верховного суда (ВС) Татарстана Ризван Юсупов заявил, что его дети были рождены в Нью-Йорке и поэтому получили гражданство США, о чем было уведомлено российское посольство. Его слова приводит издание «Регнум».

По его словам, данные о наличии второго гражданства у членов его семьи были предоставлены посольству. Судья отметил, что его жена перевела на русский язык свидетельства о рождении детей и передала документы в консульское учреждение. Он указал, что все требования закона были соблюдены. «Если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет», — добавил он.

Юсупов также подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении его родных.

Ранее 30 августа сообщалось, что семья татарского судьи скрывала американское гражданство своих детей, заявляя, что они якобы были рождены во время домашних родов в Казани. В отношении жены судьи Эльвиры и его 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о паспорте другого государства, Ризвана Юсупова могут лишить из-за этого должности.

Старшая дочь судьи Наиля живет в Нидерландах.