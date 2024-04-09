«Телефоны все убрали». Оренбургский губернатор резко обратился к жителям на встрече. Что на это ответили в Кремле?

Кремль видел видео с требованием Паслера убрать телефоны на встрече в Орске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в начале встречи с местными жителями, пострадавшими от наводнения, резко высказался, попросив всех присутствующих убрать телефоны. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Урал56.Ру».

«Телефоны все убрали», — сказал Паслер, выйдя к инициативной группе, собравшейся по поводу сильного паводка в регионе. «А как мы потом докажем, что нам это сказали?» — поинтересовались у него присутствующие. В результате собравшимся все же удалось договориться, что снимать можно, уточняет издание.

Видеозапись со встречи Паслера с жителями дошла до Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели кадры общения губернатора с жителями Орска и других районов региона. «Да, мы видели», — сообщил Песков во время общения с журналистами.

Представитель президента подчеркнул, что власти Оренбургской области делают все для помощи жителям пострадавших районов.

Слова губернатора Оренбургской области объяснили неожиданной реакцией собравшихся

В правительстве региона после публикации видеозаписи с Паслером объяснили его слова и указали, что встреча с жителями закончилась «миром и объятиями».

Денис Паслер. Фото: Михаил Синицын / ТАСС

По словам собеседника издания «Подъем», появление главы региона вызвало неожиданную реакцию присутствующих. «Люди кинулись с телефонами ему просто в лицо, поэтому он и сказал: "телефоны уберите"», — пояснил представитель правительства.

Он заверил, что слова Паслера не были ни грубостью, ни хамством, ни оскорблением. Главу региона охарактеризовали как воспитанного и корректного человека, который с пониманием относится к ситуации, в которой оказались жители.

Ранее жители Орска вышли на митинг

Накануне, 8 апреля, жители Орска вышли на митинг к администрации города после подтопления. В акции участвовали несколько сотен людей. Они выступили с критикой действий местных властей в условиях чрезвычайной ситуации.

Позже к собравшимся вышел мэр Орска Василий Козупица. Стало известно, что часть собравшихся потребовала его отставки. Мэр, в свою очередь, предложил горожанам сформировать инициативную группу, чтобы обсудить с ней сложившуюся ситуацию, однако горожане отказались и захотели вести разговор не в здании мэрии, а на улице. После этого встреча все же была организована в мэрии Орска.

Дамбу в Орске — втором по величине городе Оренбургской области — прорвало в ночь на 6 апреля. По последним данным, на территории региона, в том числе в Оренбурге, подтоплены порядка 10 тысяч домов и почти 18,7 тысячи участков. Из зон подтопления эвакуированы около 6,5 тысячи человек. В области объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Пик паводка в Оренбурге ожидается в среду, 10 апреля.