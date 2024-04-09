В Кремле прокомментировали видео общения оренбургского губернатора с жителями
Песков: в Кремле видели кадры общения губернатора Паслера с жителями Орска
В Кремле видели кадры общения губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с жителями затопленного Орска и других районов региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
«Да, мы видели», — прокомментировал кадры Песков.
Как рассказал представитель президента, власти Оренбургской области делают все для помощи жителям пострадавших районов.
Ранее сообщалось, что мэр Орска Василий Козупица вышел к собравшимся у администрации людям. После этого инициативная группа пришла к губернатору региона Денису Паслеру.