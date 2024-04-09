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12:44, 9 апреля 2024Россия

В Кремле прокомментировали видео общения оренбургского губернатора с жителями

Песков: в Кремле видели кадры общения губернатора Паслера с жителями Орска

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В Кремле видели кадры общения губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с жителями затопленного Орска и других районов региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Да, мы видели», — прокомментировал кадры Песков.

Как рассказал представитель президента, власти Оренбургской области делают все для помощи жителям пострадавших районов.

Ранее сообщалось, что мэр Орска Василий Козупица вышел к собравшимся у администрации людям. После этого инициативная группа пришла к губернатору региона Денису Паслеру.

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      Марк Леонов
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