Мэр Орска вышел к собравшимся у администрации людям

Мэр Орска Козупица вышел к жителям города, собравшимся у администрации

Мэр Орска Василий Козупица вышел к собравшимся у администрации людям. Об этом сообщает корреспондент РБК с места событий.

По данным РБК, часть пришедших к административному зданию горожан потребовала отставки Козупицы. Жители Орска также выражали недовольство действиями властей во время чрезвычайной ситуации.

Мэр предложил горожанам сформировать инициативную группу, чтобы обсудить с ее членами ситуацию, однако собравшиеся у администрации отказались и захотели вести разговор не в здании мэрии, а на улице.

Известно, что полиция просила жителей города разойтись и через мегафон сообщила, что мероприятие незаконно. С призывом не принимать участия в незаконном мероприятии выступала и прокуратура региона. Жителям города напомнили об административной ответственности.