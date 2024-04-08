«Сложился как карточный домик». Мост с машинами рухнул на железную дорогу в Смоленской области

Упавший под Смоленском Панинский мост повредил железную дорогу и газопровод

В Вязьме Смоленской области 8 апреля рухнул путепровод в тот момент, когда по нему ехали машины. Пролеты обрушились прямо на железную дорогу. На данный момент известно о пяти пострадавших, кроме того, одна женщина не выжила — все они находились в автомобилях на мосту.

Как оказалось, построенный еще в 1980 году Панинский путепровод местные жители просили отремонтировать много лет. Шесть лет назад местные власти даже попытались приступить к ремонту, но этого так и не случилось.

При обрушении пострадали дети, не выжила женщина, ехавшая за ребенком

Обрушение, предварительно, произошло в 16:35. Мост находится в южной части Вязьмы, соединяет центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный и проходит над железной дорогой, по которой в том числе курсируют поезда между Москвой и Смоленском с Минском. Рухнули четыре пролета.

В этот момент по нему передвигались несколько автомобилей. Сообщается о пяти пострадавших, в том числе двух детях (один из них — 2010 года рождения). В Минздраве Смоленской области сообщили ТАСС, что все имеют множественные травмы, их состояние — средней степени и тяжелое.

Кроме того, одна женщина не выжила. Стало известно, что это жена участника специальной военной операции — сообщалось, что она ехала в детский сад, чтобы забрать ребенка. О случившемся уже рассказали ее мужу, который находится в зоне боевых действий.

Момент обрушения моста попал на запись с видеорегистратора автомобиля, который подъезжал к нему. На кадрах видно вздымающееся дорожное полотно, которое затем падает вниз вместе с проезжавшими по мосту машинами. При этом незадолго до этой публикации видеозаписи ряд Telegram-каналов распространил еще одну видеозапись, на которой также было запечатлено обрушение моста. Оказалось, что это фейк — тот ролик запечатлел обрушение моста в Амурской области еще пять лет назад.

По путепроводу также проходил газопровод. Из-за обрушения он разорвался, но взрыва и пожара удалось избежать. Без газа в Вязьме жители Вяземского и Темкинского районов — около 8,8 тысячи местных жителей, а также пять котельных и 69 юридических лиц, сообщили в министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики региона.

Названы возможные причины обрушения моста

Панинский мост, построенный в 1980 году, мог рухнуть в результате подвижности грунта после зимы из-за таяния снега, а также из-за износа бетонной конструкции. Стало известно, что в 2018 году местные жители жаловались на состояние моста. «Народный фронт» тогда попросил включить его в список объектов, подлежащих капремонту. Тогда же, как утверждается, власти собирались провести тендер на ремонт. Но ни до аукциона, ни до ремонта дело не дошло.

Кроме того, год назад, в марте 2023 года, на обследование Панинского моста выделяли 1,5 миллиона рублей — соответствующий тендер был найден на сайте госзакупок. Исполнителем первого этапа значится АО ИК «Геомост» из Казани. Стоимость обследования — 164 115 рублей. Компания должна была оценить состояние моста перед подготовкой проекта по ремонту.

О ветхости моста, которая стало причиной ЧП, рассказал и очевидец обрушения. По его словам, от всей конструкции остались только первый и последний пролеты. Мужчина отметил, что перед обрушением мост качался.

Сложился как карточный домик. Пострадавших видел, при мне грузили на скорые, видел пятерых. Мужчину видел, сильно ему досталось, по нему было видно, что не один перелом. У нас город маленький, я работаю на автобусе, мост рухнул передо мной. Пассажиры между собой говорили, что перед тем, как рухнуть, он качался. очевидец обрушения моста

На железной дороге приостановили движение

Движение поездов в районе станции Вязьма на перегоне Вязьма — Семлево было приостановлено. Подчеркивается, что поездов в момент падения моста в этом месте не было. «На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб», — сообщали в Московской железной дороге.

Задержек поездов дальнего следования не последовало, так как они следуют по этому участку в ночное время. Были задержаны три поезда «Ласточка» (два из них следовали в Москву, еще один в Смоленск). Их вернули на вокзалы отправления, а пассажиров отправили в пункты назначения на автобусах.

При этом в Белорусской железной дороге не исключают опоздания прибывающих в Белоруссию из России поездов в связи с обрушением моста.

Автомобильное же движение в объезд моста организовано через федеральную трассу М-1.

Глава региона выехал на место ЧП

Управление СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело по факту обрушения моста. Статья, по которой возбуждено дело, не уточняется. Отмечается, что изымается необходимая для дела документация, назначаются экспертизы, допрашиваются очевидцы.

Прокуратура Смоленской области также организовала проверку. «В ходе проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов по содержанию и ремонту моста, а также своевременности проведения контрольно-надзорных мероприятий по проверке возможности эксплуатации», — уточнили там.

Губернатор региона Василий Анохин высказался, что выехал на место и взял под личный контроль ситуацию с обрушением.