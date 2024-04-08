Очевидец назвал вероятную причину обрушения моста в Смоленской области

Очевидец обрушения Панинского моста: причиной ЧП стало состояние конструкции

К обрушению Панинского моста в Вязьме Смоленской области могло привести состояние конструкции. Вероятную причину чрезвычайного происшествия (ЧП) «Газете.Ru» назвал очевидец.

«Состояние моста стало причиной. У нас город маленький, я работаю на автобусе, и в данный момент я работал, мост рухнул передо мной. Пассажиры между собой говорили, что перед тем, как рухнуть, он качался», — поделился собеседник издания. По словам свидетеля инцидента, мост «сложился, как карточный домик». После случившегося от него остались лишь первый и последний пролеты.

Панинский мост, который является путепроводом над железной дорогой, рухнул днем 8 апреля. В этот момент по нему ехало несколько машин. Сейчас известно о шести пострадавших, одна из них, женщина, не выжила.

Сооружение построено в 1980 году. Местные жители неоднократно обращались к властям с просьбой его отремонтировать. В последний раз администрация пыталась назначить конкурс на проведение работ шесть лет назад.