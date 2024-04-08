Названы возможные причины обрушения моста с машинами в Смоленской области

Mash: мост в Смоленской области мог рухнуть из-за подвижности грунта после зимы

Мост с машинами в Вязьме Смоленской области мог рухнуть в результате подвижности грунта после зимы из-за таяния снега, а также из-за износа бетонной конструкции. Возможные причины происшествия назвал Mash в Telegram.

По информации издания, в 2018 году жители жаловались на состояние моста в «Народный фронт», и организация попросила включить его в список объектов, подлежащих капремонту.

Вечером 8 апреля Панинский мост в Смоленской области, который соединял Вязьму с микрорайонами Московский и Юбилейный, рухнул на железнодорожные пути вместе с проезжающими по нему автомобилями — грузовиком и легковой машиной. По уточненным данным регионального МЧС, пострадали пять человек, еще одного спасти не удалось, пишет ТАСС. Из-за произошедшего приостановлено движение поездов в районе станции Вязьма на перегоне Вязьма — Семлево.

Ранее, 1 апреля, автомобильный мост рухнул в подмосковной Истре. Предварительно, причиной инцидента стал поднявшийся уровень воды и размытие грунта. В результате происшествия никто не пострадал. До обрушения конструкция не считалась аварийной.