Жена бойца СВО погибла при обрушении моста под Смоленском

Mash: при обрушении моста в Смоленской области погибла жена участника СВО

Жена участника специальной военной операции погибла при обрушении моста в Смоленской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, россиянка ехала в детский сад, чтобы забрать ребенка. О случившемся уже сообщили мужу женщины, который находится в зоне боевых действий.

Панинский мост в Вязьме обрушился 8 апреля. На опубликованной записи видно, как ближний к месту съемки конец бетонного пролета поднимается — в это время противоположный конец падает на землю вместе с находившимися на мосту автомобилями.

В результате обрушения моста погиб один человек — им оказалась жена участника СВО. Еще четыре человека были госпитализированы.

Ранее очевидец обрушения Панинского моста предположил, что к трагедии могло привести общее состояние конструкции. По его словам, мост «сложился, как карточный домик».

