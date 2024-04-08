Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 8 апреля 2024Россия

Момент обрушения моста с ехавшими по нему машинами под Смоленском попал на видео

Момент обрушения моста в Смоленской области сняли на видео

Момент обрушения моста в городе Вязьме Смоленской области сняли на видео. Запись с видеорегистратора опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно вздымающееся дорожное полотно, которое затем падает вниз вместе с проезжавшими по мосту машинами.

Незадолго до публикации видеозаписи ряд Telegram-каналов распространил еще одну видеозапись, на которой также было запечатлено обрушение моста. Этот ролик был снят пять лет назад в Амурской области и не имеет отношения к ЧП в Вязьме.

В Вяземской центральной районной больнице сообщили о поступлении в стационар четверых пострадавших, еще двоим, в том числе ребенку, лечение будут оказывать амбулаторно. В региональном главке МЧС России уточнили, что находившуюся в одном из автомобилей женщину спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия — это Каин». Кучма отказался считать русских и украинцев братьями. Что ему ответили в Москве?

      Армия России нанесла удар «Искандером» по цеху сборки тяжелых дронов ВСУ

      Арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук продлили

      МАГАТЭ признало близость к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС

      В России реконструируют популярный среди блогеров маяк

      Последствия остановки НПЗ в Оренбургской области оценили

      Популярная у знаменитостей прическа названа приводящей к облысению

      Мэр российского города призвал жителей покинуть дома из-за ожидающегося паводка

      Жена бойца СВО погибла при обрушении моста под Смоленском

      Очевидец назвал вероятную причину обрушения моста в Смоленской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше