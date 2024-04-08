Момент обрушения моста с ехавшими по нему машинами под Смоленском попал на видео

Момент обрушения моста в Смоленской области сняли на видео

Момент обрушения моста в городе Вязьме Смоленской области сняли на видео. Запись с видеорегистратора опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно вздымающееся дорожное полотно, которое затем падает вниз вместе с проезжавшими по мосту машинами.

Незадолго до публикации видеозаписи ряд Telegram-каналов распространил еще одну видеозапись, на которой также было запечатлено обрушение моста. Этот ролик был снят пять лет назад в Амурской области и не имеет отношения к ЧП в Вязьме.

В Вяземской центральной районной больнице сообщили о поступлении в стационар четверых пострадавших, еще двоим, в том числе ребенку, лечение будут оказывать амбулаторно. В региональном главке МЧС России уточнили, что находившуюся в одном из автомобилей женщину спасти не удалось.