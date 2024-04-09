Приказ оренбургского губернатора жителям убрать телефоны объяснили

Оренбургские власти: встреча губернатора Паслера с людьми завершилась объятиями

Встреча губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с жителями Орска закончилась «миром и объятиями». Об этом сообщили в правительстве региона изданию «Подъем», фрагмент беседы опубликован в Telegram.

Так власти региона прокомментировали распространившуюся по сети видеозапись встречи Паслера с жителями затопленного Орска. На ней губернатор, войдя в помещение, приказывает горожанам убрать мобильные телефоны.

Собеседник издания сообщил, что встреча начались в напряженной обстановке, а появление главы региона вызвало неожиданную реакцию присутствующих. «Люди кинулись с телефонами ему просто в лицо, поэтому он и сказал: телефоны уберите», — пояснил он.

Представитель региональных властей заверил, что слова Паслера не были ни грубостью, ни хамством, ни оскорблением. Глава региона — воспитанный и корректный человек, он с пониманием относится к ситуации, в которой оказались жители Орска.

Ранее видеозапись общения Паслера с жителями региона прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента России видели запись, и отметил, что в регионе делают все для помощи жителям пострадавших районов.

5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего произошло затопление городских кварталов.