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09:25, 23 октября 2024Россия

Российский генерал назвал решающий месяц для СВО

Генерал-майор Алаудинов заявил, что ноябрь станет решающим месяцем для СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ноябрь станет решающим месяцем для специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«На передовой, на всех направлениях, где российские войска двигаются, противник трещит по всем швам (...) Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный. Этот месяц поставит основную печать в завершении СВО», — обозначил российский генерал.

По словам Алаудинова, российские военные «будут делать весь максимум», чтобы завершить СВО на тех условиях, которые стояли изначально.

Ранее соратник главы Чечни Рамзана Кадырова высказал мнение, что СВО завершится в 2024 году. Алаудинов отмечал, что «в настоящее время Украина стоит на пороге внутренних тяжелых событий».

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      Елена Торубарова
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