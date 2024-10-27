Argumenti: у России есть два плана окончания СВО в зависимости от выборов в США

Россия разработала два альтернативных сценария по урегулированию украинского конфликта и окончания специальной военной операции (СВО). Ккой план будет приведен в действие, зависит от исхода президентстких выборов в США, утверждает издание Argumenti.ru.

«В Кремле понимают непредсказуемость американского электората. Невозможно точно предсказать, кто займет Овальный кабинет: демократка Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп», — сказано в статье. Также уточняется, что ключевые требования будут предъявлены Украине, но подробности, насколько они будут жесткими, неизвестны.

При этом, пишет издание, ни в одном из вариантов развития событий не предусмотрено, что Москва может принять предложение президента Украины Владимира Зеленского и завершить конфликт на условиях Киева.

Ранее аналитик Дмитрий Дрозденко высказал мнение, что после президентских выборов в США, вне зависимости от их исхода, ответственность за финансирование Киева ляжет на Евросоюз. При этом ЕС продолжит обеспечивать заказами американский военно-промышленный комплекс.