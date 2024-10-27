Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:43, 27 октября 2024Интернет и СМИ

Стало известно осуществовании двух сценариев окончания СВО у России

Argumenti: у России есть два плана окончания СВО в зависимости от выборов в США

Фото: Stringer / Reuters

Россия разработала два альтернативных сценария по урегулированию украинского конфликта и окончания специальной военной операции (СВО). Ккой план будет приведен в действие, зависит от исхода президентстких выборов в США, утверждает издание Argumenti.ru.

«В Кремле понимают непредсказуемость американского электората. Невозможно точно предсказать, кто займет Овальный кабинет: демократка Камала Харрис или республиканец Дональд Трамп», — сказано в статье. Также уточняется, что ключевые требования будут предъявлены Украине, но подробности, насколько они будут жесткими, неизвестны.

При этом, пишет издание, ни в одном из вариантов развития событий не предусмотрено, что Москва может принять предложение президента Украины Владимира Зеленского и завершить конфликт на условиях Киева.

Ранее аналитик Дмитрий Дрозденко высказал мнение, что после президентских выборов в США, вне зависимости от их исхода, ответственность за финансирование Киева ляжет на Евросоюз. При этом ЕС продолжит обеспечивать заказами американский военно-промышленный комплекс.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Венгрии поздравил правящую партию Грузии с победой. Сийярто заявил, что попытки вмешательства не помешали выборам

      Стало известно осуществовании двух сценариев окончания СВО у России

      Су-35С сопроводил Су-34 в Курской области

      Пушков заявил о провале замысла Запада по смене режима в Грузии

      Российская гимнастка продемонстрировала гибкость в купальнике на пляже

      В США заявили о беспокойстве Пентагона насчет контактов Путина и Маска

      Палестина поддержала идею России о «ближневосточном квартете»

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества с услугами ЖКХ

      Названы ответственные за финансирование Киева после выборов в США

      Роль Нарышкина в ходе СВО раскрыли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше