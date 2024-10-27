Названы ответственные за финансирование Киева после выборов в США

Аналитик Дрозденко: после выборов США заставят Евросоюз финансировать Киев

После президентских выборов в США, вне зависимости от их исхода, ответственность за финансирование Киева ляжет на Евросоюз. Такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

«Демократы ведут себя более агрессивно, поставляя вооружение, а республиканцы говорят, что сократят эти поставки, но вопрос исключительно в деньгах, потому что и те, и другие будут перекладывать финансирование Украины на ЕС», — уточнил аналитик.

По его словам, европейские страны уже заставляют поддерживать Украину любой ценой, чиновники ЕС и Еврокомиссии (ЕК) подтверждают, что Вашингтон грозится выйти из финансирования.

При этом когда ЕС отправляет Киеву вооружение, к примеру, ЗРК Patriot, ему приходится закупать новые в США, то есть американский ВПК всегда обеспечен заказами. Поэтому у Европы не остается средств, чтобы финансировать собственный военно-промышленный комплекс, объяснил Дрозденко.

«Поставки будут продолжаться в том объеме, который необходим, чтобы истощать Россию и физически, и финансово. Вопрос только в том, чьими руками это будет в большей степени делаться», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что в Италии прошли митинги за мир, независимость от НАТО и против поставок оружия Украине и Израилю. Согласно заявлению выступавших, они вышли на защиту 11 статьи в Конституции, которая отвергает любые формы войны, в том числе и ее финансирование.