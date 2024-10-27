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00:41, 27 октября 2024Мир

В Италии устроили митинги за мир и против НАТО и поставок оружия Украине

В центре Рима прошел митинг за мир, против поставок оружия Украине и Израилю

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Митинг за мир, против НАТО и поставок оружия Украине и Израилю прошел в центре Рима, в нем приняли участие 20 тысяч человек, организатром выступил комитет «Отказаться от войны» при поддержке партии «Суверенная и народная демократия». Еще несколько акций были проведены в Милане, Флоренции, Палермо и другий итальянских городах, передает ТАСС.

Согласно заявлению выступавших, они вышли на защиту 11 статьи в Конституции, которая отвергает любые формы войны, в частности, выражая протест против отправки оружия в зоны конфликтов и осуждая все партии, которые проголосовали за это решение в парламенте. В результате Италия вышла «за пределы закона», отметил дипломат, экс-посол страны в Армении Бруно Скапини. Он предложил придерживаться полного нейтралитета, гарантированного конституцией.

Нельзя при помощи оружия решать политическую проблему, заявил национальный секретарь партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано. «Те, кто предлагает использовать оружие, чтобы прийти к миру, — пациенты психоневрологического диспансера», — подчеркнул он.

Также в процессе манифестации звучали призывы к независимости от НАТО и прекращению работы баз альянса на территории государства.

Ранее на Украине пожаловались на отсутствие у Запада стратегии военной помощи. По словам экс-посла в США Владимира Ельченко, союзники «по капле» поставляют оружие Киеву без четкого плана.

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      Александра Синицына
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