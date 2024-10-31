В России назвали главную причину отступления ВСУ на фронте. Почему Киеву катастрофически не хватает солдат?

Небензя: в Киеве в бешенстве из-за массового переезда украинцев в РФ

Украинцы уезжают в новые российские регионы, и это вызывает бешенство у президента республики Владимира Зеленского. Украинской армии к тому же катастрофически не хватает солдат, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат привел статистику, согласно которой с февраля 2022 по февраль 2023 года в Россию прибыли 5,3 миллиона украинских беженцев.

У Зеленского и его клики вызывает бешенство, что уехавшие на Запад украинцы, столкнувшись с бытовыми проблемами, унижениями и дискриминацией по языковому признаку, не только перебираются в Россию, но и в массовом порядке переезжают в регионы, вошедшие в состав нашей страны по итогам референдумов Василий Небензя постоянный представитель России при ООН

Постпред также объяснил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) катастрофическая нехватка солдат, и «все более изощренные методы отлова новобранцев» не помогают хоть как-то улучшить ситуацию. Основная же причина отступления на фронте — потеря доверия населения к Зеленскому, убежден Небензя. ВСУ несут катастрофические потери, заявил дипломат.

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Зеленский уверен, что часть беженцев вернется

По его словам, европейские страны намерены прекратить социальные выплаты украинским беженцам, и тогда часть из них вернется на родину. Зеленский добавил, что страны ЕС хотят оставить у себя только тех украинцев, которые трудоустроены.

«Так или иначе эта часть украинцев вернется, потому что социальные выплаты и поддержка за границей исчезнут. Это факт», — заявил политик. Он уточнил, что в Германии 1,1 миллиона украинских беженцев, из которых минимум 300 тысяч не работают и «даже не пытаются».

Ранее украинский президент признал, что ВСУ отступают из-за нехватки военных. Зеленский объяснил отступление значительным перевесом российских войск. На некоторых участках фронта наблюдается восьмикратное превосходство ВС России, сказал он.

На Украине рассказали об уезжающих из страны старшеклассниках

Как заявил министр образования республики Оксен Лисовой, многие ученики 10-х и 11-х классов, особенно мужского пола, уезжают за границу. «Мы побуждаем их оставаться на Украине разными способами», — добавил чиновник.

В Верховной Раде между тем рассказали, что перед началом учебного года Украину покинули сотни тысяч школьников. «С Украины выехало еще 300 тысяч детей (...) Это значит, что люди не видят, не понимают и не знают, какие у власти действия, планы на ближайшую осень, зиму», — заявили в украинском парламенте. Основной маршрут вывоза школьников за границу — Польша.