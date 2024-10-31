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18:20, 31 октября 2024Бывший СССР

Удар России по ключевому мосту ВСУ под Одессой назвали предупреждением союзникам Украины. Речь идет о Румынии и Молдавии

Полковник Матвийчук назвал удар по мосту под Одессой предупреждением
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Удар России по мосту через Днепровский лиман под Одессой, который является одним из ключевых для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвали предупреждением союзникам Украины. Речь идет о Румынии и Молдавии. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это предупреждение даже не Украине, а Молдавии и Румынии, которые обслуживают все эти портовые направления. Это очень серьезное нарушение логистики для ВСУ», — сказал эксперт.

По его словам, это был основной путь снабжения поставок западного вооружения, они проходили в Одесскую область, их там принимали и распределяли по всей Украине.

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В ВСУ подтвердили атаку моста

Как сообщили ВСУ, ВС России выпустили две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 над акваторией Черного моря. Отмечается, что украинским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить только две управляемые ракеты.

По информации Матвийчука, это не первая атака на сооружение: «Около полугода уже наносили удар, но мост крепкий, он был построен в советские времена». Он уточнил, что был использован рой дронов, который перегрузил украинскую противовоздушную оборону. Удар полностью нарушил движение, разрушил некоторые пролеты моста, после чего был нанесен удар Военно-космическими силами, добавил полковник.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Одесской области регулярно происходят взрывы

Так, вечером 30 октября, появились сообщения о нескольких взрывах в регионе. Появилась информация о движении группы ракет со стороны Черного моря. Тогда как глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.

Взрыв был слышен и днем 29 октября. Где именно он произошел, есть ли пострадавшие и разрушения, не уточнялось. Но информацию подтвердил мэр города Геннадий Труханов. «В городе слышен взрыв», — написал он.

До этого в населенном пункте Затока под Одессой зафиксировали мощную детонацию и пожар. Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, этому предшествовал «грамотный прилет» накануне. Он отмечал, что последствия удара наблюдаются около местного моста, по которому из Румынии на Украину идут эшелоны с военной помощью.

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