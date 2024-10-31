Удар России по ключевому мосту ВСУ под Одессой назвали предупреждением союзникам Украины. Речь идет о Румынии и Молдавии

Полковник Матвийчук назвал удар по мосту под Одессой предупреждением

Удар России по мосту через Днепровский лиман под Одессой, который является одним из ключевых для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвали предупреждением союзникам Украины. Речь идет о Румынии и Молдавии. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это предупреждение даже не Украине, а Молдавии и Румынии, которые обслуживают все эти портовые направления. Это очень серьезное нарушение логистики для ВСУ», — сказал эксперт.

По его словам, это был основной путь снабжения поставок западного вооружения, они проходили в Одесскую область, их там принимали и распределяли по всей Украине.

В ВСУ подтвердили атаку моста

Как сообщили ВСУ, ВС России выпустили две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 над акваторией Черного моря. Отмечается, что украинским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить только две управляемые ракеты.

По информации Матвийчука, это не первая атака на сооружение: «Около полугода уже наносили удар, но мост крепкий, он был построен в советские времена». Он уточнил, что был использован рой дронов, который перегрузил украинскую противовоздушную оборону. Удар полностью нарушил движение, разрушил некоторые пролеты моста, после чего был нанесен удар Военно-космическими силами, добавил полковник.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Одесской области регулярно происходят взрывы

Так, вечером 30 октября, появились сообщения о нескольких взрывах в регионе. Появилась информация о движении группы ракет со стороны Черного моря. Тогда как глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.

Взрыв был слышен и днем 29 октября. Где именно он произошел, есть ли пострадавшие и разрушения, не уточнялось. Но информацию подтвердил мэр города Геннадий Труханов. «В городе слышен взрыв», — написал он.

До этого в населенном пункте Затока под Одессой зафиксировали мощную детонацию и пожар. Как сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, этому предшествовал «грамотный прилет» накануне. Он отмечал, что последствия удара наблюдаются около местного моста, по которому из Румынии на Украину идут эшелоны с военной помощью.