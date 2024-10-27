Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:47, 27 октября 2024Бывший СССР

Мощную детонацию и пожар зафиксировали под Одессой

В Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В населенном пункте Затока Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Этому, по словам собеседника агентства, предшествовал «грамотный прилет» накануне, 26 октября.

Подпольщик подчеркнул, что украинские СМИ молчат об инциденте. Последствия удара наблюдаются около моста, по которому из Румынии на Украину идут эшелоны с военной помощью, сказал Лебедев.

Ранее в октябре сообщалось об ударе по одесской портовой инфраструктуре. Там тоже начался пожар. Предположительно, удар был нанесен баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Грузии отказалась признавать парламентские выборы

      В Израиле предупредили Иран о последствиях попыток навредить еврейскому государству

      Павлюченко рассказал о посылавших тренера футболистах «Зенита»

      Крошику предложили поставить памятник

      Росгвардейцы застрелили бросившегося на людей с ножом вагнеровца

      В России допустили попытку цветной революции в Грузии после парламентских выборов

      Раскрыты делали второго за сутки побега осужденных из российских исправительных учреждений

      В Европе раскритиковали парламентские выборы в Грузии

      Украине предрекли прекращение американской помощи в случае победы Харрис

      Мощную детонацию и пожар зафиксировали под Одессой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше