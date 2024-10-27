Мощную детонацию и пожар зафиксировали под Одессой

В Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар

В населенном пункте Затока Одесской области зафиксировали мощную детонацию и пожар. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Этому, по словам собеседника агентства, предшествовал «грамотный прилет» накануне, 26 октября.

Подпольщик подчеркнул, что украинские СМИ молчат об инциденте. Последствия удара наблюдаются около моста, по которому из Румынии на Украину идут эшелоны с военной помощью, сказал Лебедев.

Ранее в октябре сообщалось об ударе по одесской портовой инфраструктуре. Там тоже начался пожар. Предположительно, удар был нанесен баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».