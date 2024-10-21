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10:11, 21 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о поражении припортовой инфраструктуры в Одесской области

Глава ОВА Одесской области сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава областной военной администрации (ОВА) Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры в результате удара. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«В результате вечерней ракетной атаки на припортовую инфраструктуру возник пожар», — написал Кипер.

О пожаре в городе сообщалось накануне, тогда отмечалось, что удар был нанесен баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Сообщается, что одесская агломерация объединяет торговый порт, порт Черноморска и «Южный».

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      Валентин Карант
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